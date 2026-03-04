Autobahn Westfalen: Autobahnmeisterei Freudenberg setzt auf natürliche Schädlingsbekämpfung

(wS/au) Freudenberg 04.03.2026 | Mit cleveren Nistkästen gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS): Die Autobahnmeisterei Freudenberg setzt entlang der A45 zwischen Freudenberg und Haiger‑Burbach auf eine natürliche Form der Schädlingsbekämpfung.

Auf mehreren Parkplätzen wurden neue Nistkästen angebracht, in denen sich Meisen und andere Singvögel ansiedeln sollen – die natürlichen Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners. Die Brennhaare der Raupen gelten als stark gesundheitsgefährdend und können allergische Reaktionen auslösen.

Damit sich der Schädling nicht weiter ausbreitet, sollen die „tierischen Mitarbeiter“ durch ihren Appetit für Entlastung sorgen. Insgesamt haben die Straßenwärter der Autobahnmeisterei Freudenberg in den vergangenen Wochen 20 Nistkästen montiert. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, bis die ersten gefiederten Bewohner einziehen.

Gebaut wurden die Kästen von der Siegener Jugendwerkstatt Förderband. In der Holzwerkstatt fertigten vier Jugendliche unter Anleitung von Schreinermeister Franz Cilimba den neuen Gratis‑Wohnraum für die Vögel. Bei der Übergabe an die Autobahnmeisterei zeigten sich die jungen Handwerker stolz auf ihr Projekt. „Das war echt toll. Ich habe vorher noch nie mit Holz gearbeitet – das hat großen Spaß gemacht“, so der 19‑jährige Felix Schmücker.

Die Jugendlichen der Jugendwerkstatt übergeben die fertigen Nistkästen an die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Freudenberg.

Die Nistkästen wurden auf den Parkplätzen entlang der A45 aufgehängt. Fotos: Autobahn Westfalen