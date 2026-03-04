LandFrauen Kreuztal/Freudenberg trafen sich zur Mitgliederversammlung in Eichen

(wS/lf) Kreuztal 04.03.2026 | Rund 50 Mitglieder des LandFrauen-Ortsverbandes Kreuztal/Freudenberg kamen am 26. Februar 2026 im Gemeindezentrum Eichen zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung zusammen. In geselliger Atmosphäre verbrachten die Teilnehmerinnen einen fröhlichen Nachmittag, der neben den formalen Punkten auch Raum für Austausch und gemeinsames Beisammensein bot.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Kassenbericht sowie die Statistik für das Jahr 2025. Dabei blickten die LandFrauen auf ein aktives Vereinsjahr zurück. Der Vorstand informierte über vergangene Veranstaltungen und Aktivitäten und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das neue Programm für das Jahr 2026.

Besonders gut kam bei den Teilnehmerinnen das vorbereitete Kuchenbüfett an, das gemeinsam mit dem Rahmenprogramm für eine angenehme und gemütliche Stimmung sorgte. Viele der anwesenden Damen zeigten großes Interesse an den geplanten Veranstaltungen und meldeten sich direkt für verschiedene Angebote und Themen des neuen Programms an.

Im Rahmen der Versammlung wurde auch ein personeller Wechsel im Vorstand bekanntgegeben. Schriftführerin Margot Stötzel sowie Kassenwärtin Gudrun Hüster legten ihre Ämter nieder. Der Vorstand dankte beiden herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz für den Ortsverband und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig wurde Anne Nikulski und Pia Küthe gedankt, die künftig als kooptierte Mitglieder diese Aufgaben übernehmen werden.

Der Vorstand zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und das große Interesse der Mitglieder an der Vereinsarbeit und blickt motiviert auf die kommenden Veranstaltungen im Jahr 2026.

Fotos: LandFrauen Ortsverband Kreuztal / Freudenberg







