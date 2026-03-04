Jugendforum Hilchenbach diskutiert „Feel Good Future“ und Wochen gegen Rassismus

(wS/hi) Hilchenbach 04.03.2026 | Das Hilchenbacher Jugendforum trifft sich am Donnerstag, 5. März, um 16:00 Uhr zur nächsten Sitzung im Dahlbrucher Jugendzentrum „NoLimits“ am kmd.

Jugendliche und junge Erwachsenen von zwölf bis 27 Jahren sind eingeladen, so Anton Witte, Sprecher des Jugendforums. Es besteht auch die Möglichkeit zur Onlineteilnahme. Im Mittelpunkt der Sitzung stehen mehrere aktuelle und zukünftige Projekte der Jugendbeteiligung. Unter anderem geht es um die „Wochen gegen Rassismus“, bei denen sich das Jugendforum in Form von Postings in den sozialen Medien beteiligen wird.

Hauptthema sind die Planungen zur Veranstaltung „Feel Good Future“. Dabei geht es um die mentale Gesundheit von Jugendlichen.



Zudem bietet das Jugendforum in Kooperation mit dem Programm Wegweiser Siegen-Wittgenstein am Donnerstag, 16. April, von 16:00 bis 19:00 Uhr einen Workshop zum Thema „Real-Talk: Diskriminierung und Rassismus“ an.

Dieser findet ebenfalls im Jugendzentrum Dahlbruch statt. Der Workshop richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und vermittelt grundlegendes Wissen über Extremismus und Rassismus. Die Teilnehmenden erhalten den Raum, über persönliche Erfahrungen oder Beobachtungen zu sprechen. Eine Anmeldung für den Workshop ist über das Onlineportal www.kjb-angebote.de möglich. Die Plätze sind begrenzt.

