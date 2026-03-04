Mitgliederversammlung in Wickl’s Hus: CDU Netphen wählt neuen Vorstand

(wS/cdu) Netphen 05.03.2026 | Der CDU-Stadtverband Netphen hat am 2. März 2026 in Wickl´s Hus in Netphen-Wickel seine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen abgehalten. An der Veranstaltung nahmen insgesamt 33 Mitglieder teil. Das Interesse an der Versammlung war groß, sodass kurzfristig zusätzliche Tische und Stühle bereitgestellt werden mussten.

Zum Vorsitzenden des Stadtverbandes wurde erneut der Netphener Bürgermeister Marco Müller gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende stehen ihm künftig Stefan Braun sowie Michael Schmoranzer zur Seite. Die Position der Geschäftsführerin übernimmt weiterhin Dorothee Spies.

Als Beisitzer bestätigten die Mitglieder Silke Braun, Harald Boch, Georg Dombaj und Achim Rohleder in ihren bisherigen Funktionen. Neu in den Vorstand gewählt wurden Jens Eichenauer, Christian Schmidt, Thomas Decker und Christian Schneider. Nach Angaben des Stadtverbandes erhielten die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Wahl eine nahezu einstimmige Zustimmung.

In seinem Geschäftsbericht blickte der Vorsitzende Marco Müller auf die vergangenen zwei Jahre der Parteiarbeit zurück. Diese Zeit sei von verschiedenen Veränderungen und Herausforderungen geprägt gewesen, darunter personelle Entwicklungen und strukturelle Anpassungen innerhalb des Stadtverbandes. Zugleich habe sich die CDU Netphen neu aufgestellt und arbeite künftig mit einer veränderten Struktur weiter.

An der Versammlung nahm auch die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach teil. Sie berichtete über ihre Arbeit im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf und informierte über eine bevorstehende Nominierungsveranstaltung der Kreis-CDU am 12. März in Dahlbruch. Dort möchte sie erneut als Kandidatin aufgestellt werden.

Im Verlauf der Versammlung wurde zudem auf eine weitere mögliche Kandidatur im Wahlkreis hingewiesen. Corie Hahn kündigte an, bei der kommenden Wahl gegen den Landtagsabgeordneten Jens Kamieth antreten zu wollen.

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung ehrte der Stadtverband mehrere langjährige Mitglieder für ihre Parteizugehörigkeit. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Dorothee Spies und Hans Sting ausgezeichnet. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hubert Kreuz, Klaus Peter Stahl und Manfred Neus eine Ehrung. Marlene Feeken, die ebenfalls seit 50 Jahren der Partei angehört, konnte an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Nach dem offiziellen Teil klang die Versammlung in geselliger Runde aus.

Fotos: CDU Netphen







