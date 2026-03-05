Schwerer Unfall auf der L 531 zwischen Neunkirchen und Eiserfeld: 26-Jährige bei Überschlag schwer verletzt

(wS/ots) Neunkirchen – Siegen 05.03.2026 | n den heutigen frühen Morgenstunden (05. März) ist es zu einem schweren Ver-kehrsunfall zwischen Neunkirchen und Siegen-Eiserfeld gekommen. Eine 26-jährige Frau ist gegen 06:15 Uhr mit ihrem silber-/graufarbenen VW Golf auf der Landstraße L 531 von Neunkirchen in Richtung Siegen unterwegs gewesen.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kollidierte dort zunächst mit einem Baum. Anschließend schleuderte der Golf über die Straße in den linksseitigen Böschungsbereich. Hierbei überschlug sich der Pkw. Die junge Frau wurde schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Gummersbach unterstützte unser Verkehrskommissariat bei der Spurensicherung. Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergung des VW sperrte die Polizei die L 531 für beide Richtungen.

Gegen 10:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die L 531 konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei geht es insbesondere um die Feststellung der eigentlichen Unfallursache. Diesbezüglich bitten die Ermittler, dass sich Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben oder denen der VW Golf mit Siegener Kennzeichen bereits vorher aufgefallen ist, unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Fotos: wirSiegen.de