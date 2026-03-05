News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schützenvereinsheim

5. März 202670
(wS/ots) Kreuztal 05.03.2026 | n der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.03.2026) sind unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Schützenvereins in Ferndorf eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere das Vereinsheims. Dort beschädigten sie Türen und durchsuchten sämtliche Schränke. Der Tatzeitraum wird auf 19:00 Uhr bis 9:00 Uhr eingegrenzt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden eine Bohrmaschine, ein Laptop und diverse Schlüssel entwendet.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
