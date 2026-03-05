Vorbericht. TuS Ferndorf gegen Dessau: Respekt, Rivalität und zwei wichtige Punkte

(wS/red) Kreuztal, 04.03.2026 | Handball-Freundschaft mit Feuer – Ferndorf empfängt Dessau

Eine Spielpaarung wie kaum eine andere, TuS Ferndorf gegen den Dessau-Roßlauer HV. Anwurf ist am Samstag, den 07.03.2026 um 18:00 Uhr.

Wenn Dessau am Samstag um 18:00 Uhr in der Stählerwiese antritt, ist es sportlich ein wichtiges Spiel, emotional aber auch ein Fest der Freundschaft.

Beide Fanlager sorgen traditionell für eine außergewöhnliche Stimmung.

Die Spiele sind oft eng, intensiv und von großem Respekt geprägt. Einzelne Dessauer Fans werden schon am Freitag anreisen und bis zum Anpfiff werden ca. 35 DRHV-Fans den Weg in die Stählerwiese gefunden haben. Es gibt gemeinsame Treffen, man geht Essen, man geht Trinken und schaut sich dann gemeinsam das Spiel an.

Beide Teams liefern sich seit Jahren oft enge Duelle, es zeigt, wie Handball Menschen verbindet, selbst wenn sie auf dem Feld gegeneinander antreten.

Der DRHV hat im Moment einen Durchhänger, die englische Woche ging voll daneben und ihr letzter Auswärtssieg datiert vom 30. Nov. 2025, da gewannen sie in Großwallstadt mit 34:29. Ihr letzter Sieg überhaupt liegt 5 Spieltage zurück.

Im Hinspiel holten sich die Ferndorfer in Dessau am 05. Okt. 2025 eine 27:20-Klatsche ab, wir haben also noch eine kleine Rechnung offen. Aber auch damals fehlten schon Herzig, Würz, Hecker und Wilde. Herzig, Hecker und Wilde fehlen zwar immer noch, aber wir haben mit Baranasic, Servos und Scharnweber 3 starke Neuzugänge im Team, die ihr Leistungsvermögen schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

Nur mal so nebenbei, Sören Servos hat eine Einladung zur Junioren-Nationalmannschaft erhalten, nach Mattis Michel vor vielen Jahren ist es der zweite Ferndorfer, der dazu auserwählt wurde. Trainer Martin Heuberger hat ihn beobachtet und festgestellt, wie gut Sörens Entwicklung fortgeschritten ist, seit er in Ferndorf spielt. Darauf kann man sich als Ferndorfer ja schon a bisserl was einbilden. 😉

Trotz der hohen Niederlage in Dessau hatte Can Adanir auch da schon einen richtig guten Tag, denn er kam auf 14 Paraden, darunter 3 gehaltene Siebenmeter, auf der Gegenseite war es Ambrosius, der 16 Paraden hatte. Ihre besten Torschützen waren damals Haake mit 7, Powarzynski, Nowak und Pust mit je 5 Toren.

Auf TuS-Seite waren es Eres und Meyer-Siebert mit je 5 Toren aber die Offensivleistung ließ zu wünschen übrig, denn man hatte auch 21 Fehlwürfe.

Wo stehen beide Vereine?

DRHV auf Platz 8 mit 24:20 Punkten und einem Torverhältnis von 683:683 (+/- 0)

TuS Ferndorf auf Platz 13 mit 17:25 Punkten und einem Torverhältnis von 589:592 (-3). Dadurch, dass das Hagener Spiel erstmal gestrichen wurde, wird der TuS in der Tabelle erstmal mit 21 Spielen geführt.

Was sagt uns das?

Dessau hat fast 100 Tore mehr erzielt als Ferndorf, kassiert aber auch fast 100 Gegentore mehr. Während der DRHV auf Platz 8 mit einem ausgeglichenen Torverhältnis von 683:683 steht, spielt Ferndorf aktuell deutlich kontrollierter und kommt mit 589:592 auf nahezu identische Werte.

Offensivpower trifft auf Defensivstabilität, beide Teams liegen enger beieinander, als es die Tabelle vermuten lässt, und da bahnt sich wohl wieder ein heißer Tanz in der Stählerwiese an, hoffentlich mit einem guten Ausgang für unsere Jungs.

Die Mannschaft hat nach dem TVG-Spiel komplett durchtrainiert, es gab keinen freien Montag zum Entspannen, denn wichtige Aufgaben gilt es zu bewältigen.

CEVEN KLATT: Dessau ist eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft, sie haben ein sehr gutes Tempospiel, vor allem über Haake und Schüler hinten raus oder über die rechte Seite mit Pust. Da müssen wir sehr aufmerksam und wach sein, denn dort haben wir unsere höchste Saisonniederlage erfahren, haben aber auch eins unserer schlechtesten Spiele der Saison gezeigt.

Da hoffe ich, dass wir uns da ein Stück weit rehabilitieren können und den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen. Wir spielen auch mit dem gleichen Kader wie in den letzten Spielen, sprich, wir werden wie in Großwallstadt auftreten und mit den Fans im Rücken hoffentlich die beiden nächsten Punkte holen. Im Hinspiel hatten wir keine gute Grundeinstellung und keine gute Bereitschaft und da war Dessau die Mannschaft, die das deutlich mehr wollte. Das ist auch eine Charaktereigenschaft von ihnen, Dessau gibt niemals auf und sie sind als Gegner sehr unangenehm und genau das wollen wir auch sein.

Wir wollen auch nicht aufgeben und den Gegner immer wieder vor Herausforderungen stellen. Ich möchte auch nicht so viel auf das Hinspiel schauen, ich möchte mehr auf die letzten Spiele schauen und möchte die Sachen mitnehmen, die wir da sehr gut gemacht haben. Also konsequent verteidigen und dann ins Tempospiel gehen, das ist das, wo auch in der Woche der Trainingsschwerpunkt drauf lag. Wenn uns das gelingt, sollte es auch gelingen, diese 2 Punkte bei uns zu behalten.

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian