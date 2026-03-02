Jetzt anmelden: 3. Siegener Ehrenamtsmesse im Juni

(wS/si) Siegen 02.03.2026 | Am Sonntag, 28. Juni 2026, findet von 11.00 bis 16.00 Uhr die 3. Siegener Ehrenamtsmesse statt – diesmal rund um das Rathaus, im Rathaus und in der Alfred-Fissmer-Anlage. Siegener Vereine, die ihre Arbeit auf der Messe vorstellen möchten, können sich ab sofort anmelden.

Bürgermeister Tristan Vitt eröffnet die Veranstaltung, die den vielen Vereinen, Organisationen und Initiativen in Siegen die Möglichkeit bieten soll, ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn ob im Sport, im Tier- oder Naturschutz, im Kulturbereich, bei der Feuerwehr, in den Gemeinden oder in der Kinder- und Jugendarbeit: In Siegen engagieren sich überdurchschnittlich viele Menschen in ihrer Freizeit unentgeltlich für ihre Mitmenschen. Gleichzeitig ist die Ehrenamtsmesse ein buntes Familienfest, das Information, Mitmach-Aktionen und Unterhaltung miteinander verbindet und die Gelegenheit bietet, vielleicht selbst ein passendes Ehrenamt zu finden.

Siegener Vereine und Organisationen, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich ab sofort über das Serviceportal der Stadt Siegen (www.serviceportal-siegen.de) anmelden. Weitere Informationen sind erhältlich bei Pia Irle, Telefon: (0271) 404 – 1239, E-Mail: p.irle@siegen.de.















