Sommer-Abenteuer in der Tatra: Jetzt für die Jugendbegegnung in Zakopane anmelden!

(wS/si) Siegen 02.03.2026 | Reise im August: Jetzt für Jugendbegegnung in Zakopane anmelden

Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Siegen lädt in diesem Sommer wieder zu einer Jugendbegegnungsreise nach Zakopane ein: Vom 16. bis 23. August können 15 junge Menschen zwischen 13 und 16 Jahren Siegens Partnerstadt und gleichaltrige polnische Jugendliche kennenlernen.

Die Jugendbegegnung ist mehr als nur eine Ferienreise. Es geht darum, andere Kulturen zu entdecken und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das Programm ist vielseitig, verbindet Naturerlebnisse am Fuße der Tatra mit kulturellem Austausch und zeigt, wie die deutsch-polnische Städtepartnerschaft gelebt wird. Geplant sind Wanderungen mit Bergführern in der Hohen Tatra – etwa zum berühmten Bergsee Morskie Oko oder auf die Alm Hala Gąsienicowa – sowie eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Berg Gubałówka. Zudem nehmen die Jugendlichen aktiv am internationalen Folklorefestival in Zakopane teil und lernen in Workshops traditionelle Tänze, Gesänge und die regionale Küche kennen. Gemeinsame Sportaktivitäten im Aqua- oder Hochseilpark stärken den Zusammenhalt. Auch in diesem Jahr wird die Jugendgruppe durch den Bürgermeister der Stadt Zakopane im Rathaus empfangen.

Die Maßnahme wird durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) gefördert und von der Kinder- und Jugendförderung der Universitätsstadt Siegen mit der Stadt Zakopane organisiert. Eine Anmeldung ist ab sofort online über den Siegener Ferienspaß (www.unser-ferienprogramm.de/siegen/programm.php ) möglich. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 210 Euro beinhaltet den Flug sowie alle Fahrten, die Unterkunft, die Verpflegung und das Programm. Bei Vorlage eines Siegener Ausweises beträgt der ermäßigte Beitrag 105 Euro.

Weitere Informationen erhalten interessierte Eltern und Jugendliche direkt beim städtischen Kinder- und Jugendbüro Siegen unter (0271) 404 2971 oder per E-Mail an st.richter@siegen.de.















