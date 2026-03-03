Rettungseinsatz in Kreuztal: Feuerwehr befreit bewusstlosen Senior aus verqualmter Wohnung

(wS/red) Kreuztal 03.03.2026 | Ein ausgelöster Rauchmelder hat in der Nacht zu Dienstag im Birkenweg Schlimmeres verhindert. Gegen kurz nach 23 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus aus, in dem Brandgeruch wahrnehmbar war.

Da die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss massiv gesichert war, mussten sich die Einsatzkräfte mit einem hydraulischen Rettungsspreizer gewaltsam Zutritt verschaffen. In den verqualmten Räumen fanden sie den 68-jährigen Bewohner reglos auf dem Boden; er wurde umgehend aus der Wohnung gebracht und in ein Krankenhaus transportiert.

In der Wohnung war es bereits zu einem Brand gekommen, den die Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle hatte und zeitnah löschen konnte. Parallel dazu brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung und bauten eine umfassende Wasserversorgung auf, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.

Ursache für den Einsatz war angebranntes Essen auf dem Herd, nachdem der Senior offenbar während des Kochens einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Dank der schnellen Alarmierung durch die Nachbarn konnte ein größerer Wohnungsbrand verhindert werden. Neben dem Löschzug Kreuztal waren auch Einheiten aus Buschhütten, Fellinghausen und Krombach sowie der Rettungsdienst samt Notarzt und die Polizei vor Ort.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de