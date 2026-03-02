Torhüter Jonas Wilde verlässt den TuS Ferndorf am Saisonende

(wS/red) Kreuztal, 02.03.2026 | Jonas Wilde verlässt den TuS Ferndorf am Saisonende

Torwart Jonas Wilde wird den TuS Ferndorf am Ende der Saison verlassen.

Jonas Wilde kam im Sommer 2023 vom dänischen Club TM Tønder ins Siegerland und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga im Jahre 2024 und den Klassenerhalt der Ferndorfer im darauffolgenden Jahr.

Der 28 jährige Torhüter wird sich nun einer neuen Herausforderung stellen und den heimischen Zweitligisten nach Ende dieser Saison verlassen.

Jonas Wilde befindet sich momentan noch in seiner Reha nach einer Langzeitverletzung und hat in dieser Saison noch kein Spiel für die Rot-Weißen bestritten.

„Jonas war wichtiger Bestandteil unseres Teams und vor allem, gemeinsam mit Can Adanir, ein starker Rückhalt im TuS-Tor. Wir hoffen, dass Jonas bald wieder auf die Platte zurückkehrt und wünschen ihm für die Zukunft sowohl privat als auch beruflich alles Gute.“ sagte Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf zum Abgang des Torhüters.

Bericht: Peter Trojak/Verein

Bilder: Andreas Domian