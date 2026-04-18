Kreuztal-Ferndorf: Großes Familienfest im Haus der Land- und Forstwirtschaft am Samstag, 25. April 2026

(wS/red) Kreuztal 18.04.2026 | „Grünes Zentrum“ lädt ein: Tag der offenen Tür im Haus der Land- und Forstwirtschaft

Am Samstag, den 25. April 2026, verwandelt sich das Gelände „In der Zitzenbach 2“ in einen lebendigen Festplatz. Von 14 bis 18 Uhr lädt das Haus der Land- und Forstwirtschaft zum großen Tag der offenen Tür ein. Neben einem bunten Familienprogramm steht die Präsentation des erweiterten Dienstleistungszentrums im Fokus.

Mit dem „Haus der Land- und Forstwirtschaft“ haben die Landwirtschaftlichen Kreisverbände Olpe und Siegen-Wittgenstein (WLV) ein Dach für sieben Organisationen geschaffen, in dem aktuell 46 Menschen arbeiten. Seit der Eröffnung 2013 ist das „Grüne Zentrum“ stetig gewachsen. Ein großer Schritt war dabei die Erweiterung im Jahr 2025: Das Gebäude wurde um eine Etage aufgestockt, um der stark gestiegenen Mitarbeiterzahl der Biologischen Station Platz zu bieten. Nun sind alle Mitglieder, die Nachbarschaft und alle Interessierten eingeladen, hinter die Kulissen zu blicken.

Alle Aktionen im Überblick

Das ansonsten schlichte Bürogebäude wird zum Erlebnispark mit zahlreichen Informationsständen und Mitmach-Aktionen:

Greifvögel & Wald: Die Biologische Station präsentiert einen echten Rotmilan; die große Greifvogelschau findet um 15 Uhr statt. Zudem ist die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft Kurköln vor Ort. Der Landesbetrieb Wald und Holz sowie die Ranger Südwestfalen bringen spannende Rätsel mit.

Die Biologische Station präsentiert einen echten Rotmilan; die große statt. Zudem ist die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft Kurköln vor Ort. Der Landesbetrieb Wald und Holz sowie die Ranger Südwestfalen bringen spannende Rätsel mit. Für Kinder: Kleine Gäste können Insektenstuben in Dosen bauen. Ein Highlight ist die gemütliche Fahrt mit dem „Fliegenden Teppich“ , der von einem stattlichen Kaltblutpferd gezogen wird. Die BSB (Landwirtschaftliche Buchstelle) lädt zum Glücksrad ein und erstellt individuelle Anstecker mit der Buttonpressmaschine.

Kleine Gäste können Insektenstuben in Dosen bauen. Ein Highlight ist die gemütliche Fahrt mit dem , der von einem stattlichen Kaltblutpferd gezogen wird. Die BSB (Landwirtschaftliche Buchstelle) lädt zum Glücksrad ein und erstellt individuelle Anstecker mit der Buttonpressmaschine. Wald & Landwirtschaft: Die Waldbauern zeigen klimaresiliente Baumarten für die Region. Unter dem Motto „Landwirtschaft – Mag doch jeder“ gibt es Informationen aus erster Hand, und natürlich können auch Traktoren aus der Nähe bestaunt werden.

Die Waldbauern zeigen klimaresiliente Baumarten für die Region. Unter dem Motto „Landwirtschaft – Mag doch jeder“ gibt es Informationen aus erster Hand, und natürlich können auch Traktoren aus der Nähe bestaunt werden. Erneuerbare Energien: Die BBWind informiert zur Windkraft im Kreis Siegen-Wittgenstein, und die Bürgerenergiegenossenschaft Siegen-Wittgenstein zeigt auf, wie man selbst von erneuerbaren Energien profitiert.

Regionale Verpflegung

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Partner: Der Backesverein Niederdielfen bietet frische Siegerländer Reibekuchen an. Am Grill bereitet der Biokreis Biowürstchen zu. Zudem gibt es eine Auswahl an Waffeln, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken. Wichtig für Besucher: Der Verzehr wird vor Ort mit Wertmarken bezahlt.

Organisatorische Hinweise

Das Fest findet auf dem Gelände „In der Zitzenbach 2“ (nahe der Marburger Straße) statt. Die Parkplätze des Raiffeisen-Marktes können ab 13 Uhr genutzt werden, ebenso wie die erlaubten Parkmöglichkeiten am Straßenrand.

Die Hausgemeinschaft auf einen Blick: Das Zentrum dient als agrarpolitischer Ansprechpartner für Politik und Verwaltung sowie als Rundum-Dienstleister für die heimischen Bauernfamilien. Es bündelt die Interessenvertretung (WLV), die landwirtschaftliche Buchstelle (BSB), die Biologische Station sowie Kompetenzen im Bereich Wald und erneuerbare Energien unter einem Dach.