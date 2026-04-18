Lasset die Würfel rollen: „Pen and Paper“-Angebot wird fortgesetzt

(wS/hi) Hilchenbach 18.04.2026 | Zu gemeinsamen Spielrunden treffen sich jeden zweiten Freitag im Monat von 17:00 bis 20:00 Uhr Kinder und Jugendliche in den Jugendzentren „NoLimits“ im kmd in Dahlbruch und „Next Generation“ in Hilchenbach. Genauer gesagt zum „Pen and Paper“-Rollenspiel.



Dank der Förderung durch den Kulturrucksack Nordrhein-Westfalen kann das Angebot in diesem Jahr fortgesetzt werden.

„Pen and Paper“ heißt: Die Spielerinnen und Spieler tauchen in fremde Welten ein, erschaffen Geschichten und schlüpfen in die Rollen fantastischer Figuren. Die Teilnehmer entwickeln ihre eigenen Heldinnen und Helden und erleben spannende Abenteuer, die sie aktiv mitgestalten.



Derzeit sind vor allem „Dungeons and Dragons“ und „Das Schwarze Auge“ beliebt.

Gleichzeitig haben die Jugendlichen jederzeit die Möglichkeit, eigene Ideen, Wünsche und Interessen einzubringen und so das Spielgeschehen kreativ mitzuprägen.

Interessierte Fantasy-Fans im Alter von zehn bis 14 Jahren finden auf www.kjb-angebote.de weitere Informationen und Termine. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine

Anmeldung ist nicht notwendig.



Das Team, bestehend aus Nils Guder, Max Schmidt und Lina Giebeler, freut sich auf die nächsten Treffen.

Zu gemeinsamen Spielrunden treffen sich jeden zweiten Freitag im Monat von 17:00 bis 20:00 Uhr Kinder und Jugendliche in den Jugendzentren „NoLimits“ im kmd in Dahlbruch und „Next Generation“ in Hilchenbach. Genauer gesagt zum „Pen and Paper“-Rollenspiel. Dank der Förderung durch den Kulturrucksack Nordrhein-Westfalen kann das Angebot in diesem Jahr fortgesetzt werden. „Pen and Paper“ heißt: Die Spielerinnen und Spieler tauchen in fremde Welten ein, erschaffen Geschichten und schlüpfen in die Rollen fantastischer Figuren. Die Teilnehmenden entwickeln ihre eigenen Heldinnen und Helden und erleben spannende Abenteuer, die sie aktiv mitgestalten. Derzeit sind vor allem „Dungeons and Dragons“ und „Das Schwarze Auge“ beliebt. Gleichzeitig haben die Jugendlichen jederzeit die Möglichkeit, eigene Ideen, Wünsche und Interessen einzubringen und so das Spielgeschehen kreativ mitzuprägen. Interessierte Fantasy-Fans im Alter von zehn bis 14 Jahren finden auf www.kjb- angebote.de weitere Informationen und Termine. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Foto: Das Team, bestehend aus Nils Guder, Max Schmidt und Lina Giebeler, freut sich auf die nächsten Treffen.