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Lesung mit Günter Wirtz im Q – Autor liest aus seinem Science-Fiction-Werk „Illusion“

13. April 20261
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(wS/qw) Netphen 13.04.2026 | Günter Wirtz fasziniert es, (un)vorstellbare Perspektiven auf das Leben von Morgen zu werfen – und genau das zeigt der Siegerländer Autor mit seinem neuen Buch „Illusion“. Schauplatz seines Erzählbands ist die Welt in naher Zukunft. Von ihr erzählen in „Illusion“ ein Kurzroman sowie weitere Science-Fiction-Geschichten, die erspüren lassen, dass die Dinge oft nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen! Wo beginnt Illusion? Wo endet Realität? Und was hat das mit uns im Hier und Jetzt zu tun?

Das sind Fragen, die in Günter Wirtz‘ Werk eine Hauptrolle spielen: Etwa in der Geschichte von der Luxusresidenz, die dementen Menschen ein Lebensende in Würde verspricht, indem sie von ihnen ein Roboterdouble erstellt. Oder in der Erzählung „FBM“, die von der Möglichkeit handelt, seinen Körper beliebig verformen zu können. Hingegen gibt die Satire „Me-Me-Me-Ko“ einen humorvollen Einblick in die schulischen Errungenschaften des Jahres 2050.

Aber auch weitere Geschichten in „Illusion“ regen dazu an, sich ordentlich (des)illusionieren zu lassen! Wer es erleben möchte, ist herzlich zur Lesung am Freitag, 24. April, ins Deuzer Q in der Zaunstraße 1d eingeladen. Ab 19 Uhr liest Günter Wirtz aus „Illusion“. Anmeldungen und Informationen auf www.qulturwerkstatt.de. Anreisende mit dem PKW werden gebeten die öffentlichen Parkplätze am Alten Bahnhof oder im Beienbacher Weg zu nutzen.

Autorenfoto Günter Wirtz

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