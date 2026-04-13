Mit dem Schulbus statt dem Elterntaxi – Kreis Siegen-Wittgenstein wirbt im ÖPNV fürs SchülerTicket



(wS/vws) Siegen 13.04.2026 | Pünktlich zum Schulbeginn nach den Osterferien macht der Kreis Siegen-Wittgenstein mit einer neuen Buswerbung auf das SchülerTicket aufmerksam. Auf Initiative der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität wurde ein Linienbus der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) entsprechend gestaltet und ist ab sofort im Kreisgebiet unterwegs.

Die auffällige Gestaltung transportiert eine klare Botschaft: „Ein Bus ersetzt 34 PKW“. Damit wirbt der Kreis für eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität – gerade auch im Schülerverkehr. Gleichzeitig wird das SchülerTicket als praktische Alternative zum sogenannten „Elterntaxi“ in den Fokus gerückt. Laut der Umfrage des ADAC bringen im Frühjahr und Sommer 23 Prozent der Eltern ihr Kind während der Grundschulzeit mindestens drei- bis viermal pro Woche mit dem Pkw zur Schule. Im Herbst und Winter erhöht sich der Anteil auf 28 Prozent.

Im aktuellen Schuljahr besuchen über 11.000 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Gerade für Grundschulkinder bietet das SchülerTicket besondere Vorteile: Sie lernen früh, ihren Schulweg eigenständig zu bewältigen, gewinnen an Selbstständigkeit und Sicherheit im Alltag. Zudem wissen viele Kinder und Eltern nicht, dass das Ticket auch außerhalb des Schulwegs genutzt werden kann.

Das SchülerTicket steht allen Schülerinnen und Schülern, auch von weiterführenden Schulen, zur Verfügung und ermöglicht ihnen die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im jeweiligen Geltungsbereich. Es gilt in Bussen und Bahnen und bietet damit eine flexible und kostengünstige Mobilitätslösung für den Alltag. Weitere Informationen zum Angebot stellt die VWS auf ihrer Website bereit: www.vws-siegen.de/tickets/schuelerticket.

Mit der neuen Buswerbung möchte der Kreis nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern für die Vorteile des ÖPNV sensibilisieren und einen Beitrag zur Verkehrsentlastung sowie zum Klimaschutz leisten.

Ein Linienbus der VWS wirbt im Kreis Siegen-Wittgenstein für das SchülerTicket und klimafreundliche Mobilität im Schulverkehr. Foto: VWS







