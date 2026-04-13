News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Aufmerksame Zeugen hatten richtigen Riecher – Polizei zieht 42-Jährige mit über 2 Promille aus dem Verkehr

13. April 202614
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Berleburg 13.04.2026 | Am Sonntagmittag (12.04.2026) sind Beamte der Polizeiwache Bad Berleburg auf der B480 von aufmerksamen Zeugen angesprochen worden. Den Zeugen fiel gegen 12:55 Uhr ein Hyundai mit auffälliger Fahrweise auf. Der Wagen geriet zwischen Raumland und Hemschlar ohne erkennbaren Grund mehrfach in den Gegenverkehr. Die Beamten kontrollierten den Wagen umgehend.

Schnell stellte sich heraus, dass die Zeugen den richtigen Riecher hatten. Die Polizisten hatten bereits zu Gesprächsbeginn den Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die 42-Jährige hatte über zwei Promille. Die Beamten fuhren mit der Dame daraufhin zur Polizeiwache nach Bad Berleburg. Ein Arzt entnahm ihr dort eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Symbolfoto

Werbepartner der Region – Anzeige




🗞️

Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.

Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.

❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen
✅ Schnell & sicher via PayPal ✅ Jeder Euro zählt
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Lesung mit Günter Wirtz im Q - Autor liest aus seinem Science-Fiction-Werk „Illusion“

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« MärzMai »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten