News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Märchenzauber bei freiem Eintritt: Familienkonzert mit Harfenist Tom Daun

13. April 202612
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hml) Siegen 13.04.2026 | Kinder-und Familienkonzert am Samstag, 25. April um 15 Uhr in St. Marien, Geisweid

Unter dem Motto „Die Zauberharfe – Märchen, Mythen und Melodien eines Instrumentes“ führt am Samstag, 25. April um 15 Uhr in St. Marien, Geisweid der Harfenist Tom Daun in die Zauberwelt seines Instruments ein. Seit alten Zeiten berührt der Klang der Harfe die Menschen. Unzählige Mythen und Märchen ranken sich um das Instrument: rätselhafte Erzählungen aus der keltischen Tradition, ein buddhistisches Gleichnis, Legenden des Mittelalters, romantische Märchen von Prinzessinnen und Musikanten, wahre und erfundene Geschichten über die magische Wirkung des Harfenklangs. Tom Daun erzählt einige der schönsten dieser Märchen und spielt auf der Harfe.

Der Eintritt zu diesem Kinder-und Familienkonzert ist frei.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Aufmerksame Zeugen hatten richtigen Riecher - Polizei zieht 42-Jährige mit über 2 Promille aus dem Verkehr

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« MärzMai »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten