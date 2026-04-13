Märchenzauber bei freiem Eintritt: Familienkonzert mit Harfenist Tom Daun

(wS/hml) Siegen 13.04.2026 | Kinder-und Familienkonzert am Samstag, 25. April um 15 Uhr in St. Marien, Geisweid

Unter dem Motto „Die Zauberharfe – Märchen, Mythen und Melodien eines Instrumentes“ führt am Samstag, 25. April um 15 Uhr in St. Marien, Geisweid der Harfenist Tom Daun in die Zauberwelt seines Instruments ein. Seit alten Zeiten berührt der Klang der Harfe die Menschen. Unzählige Mythen und Märchen ranken sich um das Instrument: rätselhafte Erzählungen aus der keltischen Tradition, ein buddhistisches Gleichnis, Legenden des Mittelalters, romantische Märchen von Prinzessinnen und Musikanten, wahre und erfundene Geschichten über die magische Wirkung des Harfenklangs. Tom Daun erzählt einige der schönsten dieser Märchen und spielt auf der Harfe.

Der Eintritt zu diesem Kinder-und Familienkonzert ist frei.