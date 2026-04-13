Mini-Ritter unter Wasser – Naturdetektive auf Spurensuche in der Ilse

(wS/bs) Bad Laasphe 13.04.2026 | Die Biologische Station Siegen-Wittgenstein lädt Kinder ab 7 Jahren am Mittwoch, den 29.04.2026, von 16:30- 18: 30 Uhr ein, Bachtiere in der Ilse zu erkunden.

Mit Becherlupe und Kescher ausgerüstet geht es auf Entdeckungsreise unter Wasser. Zwischen den Steinen verstecken sich viele Wassertiere, sind das vielleicht kleine „Mini-Ritter“?

Vielleicht zeigt sich aber auch der ein oder andere Fisch. Zum Abschluss können die Kinder kleine Flöße bauen.

Treffpunkt: Bad Laasphe-Feudingen, Parkplatz Ilsetal.

Anmeldung erforderlich: Über den Online-Veranstaltungskalender unter www.biostation-siwi.de oder telefonisch unter 02732 7677340

Foto: Sabine Portig