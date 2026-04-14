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Durchsuchung wegen Waffen- und Bedrohungsdelikten: Mann bei SEK-Einsatz in Netphen-Walpersdorf lebensgefährlich verletzt

14. April 20261.3k
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(wS/red) Netphen 14.04.2026 | SEK-Einsatz in Netphen: 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem SEK-Einsatz in Netphen-Walpersdorf wurde am Dienstag (14.04.) ein polizeibekannter 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Anlass waren Durchsuchungsmaßnahmen wegen Waffen- und Bedrohungsdelikten.

Da Erkenntnisse vorlagen, dass der Tatverdächtige Zugang zu Schusswaffen haben könnte, entschieden sich die Behörden für den Einsatz von Spezialeinsatzkräften. Die Durchsuchungen begannen in den frühen Morgenstunden. Als die Einsatzkräfte gewaltsam die Haustür des Wohnhauses öffneten, in dem sich der Mann aufhielt, wurde er durch die Tür getroffen und im Bereich des Kopfes lebensgefährlich verletzt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Hagen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Siegen übernommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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