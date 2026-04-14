Zwei Verletzte und hoher Sachschaden – 24- Jährige gerät inden Gegenverkehr

(wS/ots) Burbach 14.04.2026 | Am Montagmorgen (13.04.2026) ist es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ewald-Sahm-Straße in Burbach gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach waren eine 24-jährige BMW-Fahrerin und ein 29-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Würgendorf unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn war ein 73-jähriger Kleintransporter-Fahrer unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 24-Jährige in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Klein-Transporter-Fahrer. Dieser prallte zunächst gegen einen Zaun und im Folgenden gegen den Audi-Fahrer.

Die 24-Jährige und der 29-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf ca. 80.000 Euro. Abschlepper haben die Fahrzeuge geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Ewald-Sahm-Straße voll gesperrt.

Warum die 24-Jährige in den Gegenverkehr geiet ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat übernommen hat.

Symbolfoto: wirSiegen.de







