Rote Ostereier und offene Gespräche: SPD Netphen kommt mit Bürgern ins Gespräch

(wS/red) Netphen 14.04.2026 | Beim traditionellen Ostereiverteilen nutzen die Netpher Sozialdemokraten die Begegnung mit den Bürgern – und hören dabei sowohl Lob als auch Kritik.

Eine rote Überraschung gab es in diesem Jahr wieder für Einkäufer im Einkaufszentrum Dreis-Tiefenbach: Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der SPD Netphen verteilten pünktlich vor Ostern bunt gefärbte Eier – und nutzten die Gelegenheit für Begegnungen, die über das bloße Verschenken weit hinausgingen.

Denn das Ostereiverteilen ist für die Netpher Genossen längst mehr als eine nette Geste: Es ist ein bewährtes Format der Bürgernähe. Wer ein rotes Ei entgegennahm, kam oft auch ins Gespräch – über die Arbeit der SPD vor Ort, über kommunalpolitische Anliegen oder schlicht über das, was die Menschen in der Stadt bewegt. Dabei blieb es nicht immer bei Zustimmung: Kritik wurde ebenso gehört wie Lob, und manches Argument wurde ausgetauscht.

„Diese Art, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, hat sich im Laufe der Jahre bewährt“, zogen die Aktiven eine positive Bilanz. Die direkte Begegnung auf Augenhöhe – fernab von Podien und Parteiveranstaltungen – schätzen die Sozialdemokraten als unverzichtbaren Teil ihrer Ortsverbandsarbeit.

Die Aktion ist inzwischen eine feste Größe im Netpher Jahreskalender. Für die SPD ist sie ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel, um sichtbar zu bleiben – und zuzuhören.

So wie hier im Einkaufszentrum Dreis-Tiefenbach wünschten die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten frohe Ostern. Foto: SPD Netphen