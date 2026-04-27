Spannung im „Em Backes“: Sternekoch Robin Pietsch besucht Francesco Pinto in Ferndorf – für „Mein Lokal, Dein Lokal“

(wS/red) Kreuztal 27.04.2026 | Es ist so weit: Am Montag, 20. April 2026, hat das Team der beliebten Kabel-eins-Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ im Ferndorfer Restaurant „Em Backes“ gedreht. Als Profi der Sendung: Sternekoch Robin Pietsch. Und mittendrin: Gastronom Francesco Pinto, der mit seiner kalabrisch-italienischen Küche um den Wochensieg kämpft.

Vorfreude wird Wirklichkeit

Bereits im Oktober 2025 hatten wir berichtet, dass Ferndorf für die Sendung ins Rampenlicht rückt und die Dreharbeiten im „Em Backes“ vorbereitet werden (zum wirSiegen – Vorbericht). Jetzt, gut ein halbes Jahr später, ist aus der Vorfreude Realität geworden.

Francesco Pinto war an diesem Montag bestens gelaunt – konzentriert, charmant und voller Energie. Sein Team in Küche und Service zog von der ersten Minute an mit: hochmotiviert, fokussiert und mit dieser ganz besonderen Mischung aus Anspannung und Freude, die nur ein Drehtag mit sich bringt. In der Küche wurde gekocht, geschnippelt, abgeschmeckt und gewürzt – und parallel dazu liefen die Kameras. Mit jeder Minute stieg die Spannung spürbar an.

Wenn der Profi kommt

Mittendrin: Robin Pietsch. Der sympathische Spitzenkoch aus dem Harz wirkte locker, zugewandt – und doch hochkonzentriert. Man merkte ihm in jeder Sekunde an, wie sehr er die Gastronomie liebt. Sein geballtes Fachwissen blitzte in zahllosen kleinen Bemerkungen auf, seine Fragen waren nie zufällig. Mit lockerem, manchmal augenzwinkernd-frechem Ton kitzelte er aus Francesco Pinto genau die Antworten heraus, die er hören wollte – über Produkte, Herkunft, Handwerk, Konzept und Philosophie des „Em Backes“.

Genau dieser Mix aus Augenhöhe, Humor und kompromissloser Qualität ist es, der Pietsch zu einem der gefragtesten TV-Profis im Land gemacht hat.

Wer ist Robin Pietsch?

Robin Pietsch, geboren 1988 in Blankenburg im Harz, gehört zur Spitze der deutschen Gastronomie. Nach einer Konditorausbildung in Wernigerode (2004) und einer Kochausbildung in Ilsenburg (2007) sammelte er unter anderem an der Seite von René Bobzin – dem ersten Sternekoch Sachsen-Anhalts – Erfahrungen. 2012 eröffnete er sein erstes eigenes Restaurant „ZeitWerk by Robin Pietsch“ in Wernigerode, das 2017 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

2019 folgte das „Restaurant PIETSCH“ – ein puristisches Tresenrestaurant mit nur wenigen Plätzen, in dem Pietsch regionale Wurzeln mit asiatischen, vor allem japanischen Aromen verbindet. Bereits wenige Monate nach der Eröffnung erhielt auch dieses Haus einen Michelin-Stern. 2025 wurde das „Pietsch“ – mittlerweile unter Küchenchef Luis Hendricks – mit einem zweiten Michelin-Stern geadelt. Damit ist es das erste Zwei-Sterne-Restaurant im Harz überhaupt.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Auszeichnungen: 15 Punkte und der Titel „Aufsteiger des Jahres in Sachsen-Anhalt“ vom Gault & Millau, die Ehrung als „Gastronom des Jahres“ durch den Falstaff-Restaurantguide 2023, dazu zwei Kochbücher: „Heimatküche einfach anders!“ (2021) und – gemeinsam mit seiner Großmutter – „Robin Pietsch und Oma Christa – Unsere Lieblingsrezepte“ (2023).

Pietsch ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen: bei der ZDF-„Küchenschlacht“, in „Galileo“ auf ProSieben, bei der NDR-Talksendung „DAS!“, im „MDR um 4″ – und seit 2024/2025 auch als einer der Profis von „Mein Lokal, Dein Lokal“. Übrigens: Pietsch kennt das Format nicht nur aus der Profi-Perspektive. Im August 2015 hatte er mit seinem „ZeitWerk“ selbst als Kandidat teilgenommen – und damals den ersten Platz belegt.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ – das Erfolgsformat seit 2013

Die Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ läuft seit 2013 auf Kabel eins und ist aus dem deutschen Vorabendprogramm kaum noch wegzudenken. Pro Sendewoche treten fünf Gastronominnen und Gastronomen einer Stadt oder Region gegeneinander an. An jedem Wochentag wird abwechselnd in einem der beteiligten Restaurants gegessen, beobachtet und bewertet – nach Geschmack, Service, Ambiente, Sauberkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Seit 2018 läuft das Format unter dem Untertitel „Der Profi kommt“: Ein Spitzenkoch besucht die Lokale vorab, lässt sich ein Gericht servieren und gibt am Ende ebenfalls Punkte – seine Bewertung kann zur dramatischen Wendung werden. Lange Jahre moderierte Mike Süsser die Show allein. Seit Anfang 2025 wechseln sich Christian Henze, Ali Güngörmüş und eben Robin Pietsch als Profis ab.

Wer am Ende der Woche die meisten Punkte sammelt, gewinnt die begehrte Trophäe und 3.000 Euro Preisgeld. Ausgestrahlt wird die Sendung montags bis freitags am Vorabend auf Kabel eins; verpasste Folgen lassen sich auf Joyn streamen.

Spannung bis zur Ausstrahlung

Welche weiteren Restaurants in dieser Woche gegen das „Em Backes“ antreten, wird bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ – erst mit der Ausstrahlung verraten. Eines aber lässt sich schon jetzt sagen: Wer am Drehtag dabei war, durfte erleben, mit wie viel Herzblut, Handwerk und kalabrischer Lebensfreude Francesco Pinto und sein Team antreten. Das „Em Backes“ in Ferndorf ist ohnehin längst eine feste Adresse für Liebhaber authentischer italienischer Küche – jetzt aber wird es sich lohnen, einen Tisch zu reservieren, bevor die Sendung läuft.

Wer macht das Rennen?

Die große Frage bleibt: Wer holt sich den Wochensieg? Wird Francesco Pinto mit seinem kalabrischen Charme und seiner Leidenschaft die Konkurrenz überzeugen? Wie bewertet Robin Pietsch das „Em Backes“ im Detail?

wirSiegen.de bleibt für Sie dran und wird über die Ausstrahlungstermine sowie alle weiteren Entwicklungen rund um „Mein Lokal, Dein Lokal“ in Ferndorf zeitnah berichten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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