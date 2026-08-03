Tödlicher Arbeitsunfall in Kirchhundem: Arbeiter von Radlader überrollt

(wS/ots) Kirchhundem 03.08.2026 | Auf einer Großbaustelle der Deutschen Bahn nahe der Siegener Straße in Kirchhundem kam es am frühen Nachmittag des 3. August zu einem Unfall mit Todesfolge. Gegen 13.45 Uhr war ein 45-jähriger Mann, der auf der Baustelle tätig war, von einem Radlader überrollt worden. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen und verstarb. Derzeit hat die Polizei keinerlei Hinweise auf vorsätzlich strafbare Handlungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. Im Rahmen des Einsatzes arbeitete die Kreispolizeibehörde Olpe mit der Feuerwehr Kirchhundem, dem Rettungsdienst, der Notfallseelsorge, der Bundespolizei, dem Amt für Arbeitsschutz sowie der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zusammen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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