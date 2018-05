„Frühjahrsputz“ in Hilchenbach – wieder gemeinsam zum Schutz der Umwelt aktiv!

(wS/red) Hilchenbach 29.05.2018 | Mit Warnwesten in Signalfarben, Handschuhen, Abfallgreifzangen und Müllsäcken ausgerüstet, rückten die zahlreichen Helferinnen und Helfer dem Unrat wieder zu Leibe. Eine Müllmenge von 5,8 Tonnen Abfall und 22 Altreifen kamen durch die ehrenamtliche Umweltaktion in Hilchenbach zusammen.

„Die gesammelte Müllmenge hat im Vergleich zum letzten Jahr um etwa eine halbe Tonne zugenommen und fünf Altreifen wurden mehr als im Vorjahr gesammelt“, stellte Gudrun Roth, als städtische Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement und Organisatorin der Aktion, mit Blick auf die Statistik fest.

Der Heimatverein Ruckersfeld feierte in diesem Jahr ein Jubiläum! Seit 40 Jahren sind jüngere und ältere Ruckersfelder einmal im Jahr aktiv, um ihr kleines Örtchen „herauszuputzen“! Der achtlos weggeworfene Müll an der Durchgangsstraße macht den Dorfbewohnern besonders zu schaffen. Unter ihnen herrscht Unverständnis darüber, wie manche Umweltsünder sich so achtlos ihres Abfalls entledigen. Bis diese ihr Fehlverhalten einsehen, werden sie lieber selbst aktiv und das schon seit 40 Jahren. Der Heimatverein Ruckersfeld lässt sich jedenfalls nicht entmutigen und macht jedes Jahr bei der Umweltaktion wieder mit und beendet den ehrenamtlichen Einsatz mit Imbiss und geselligem Beisammensein im Backes vor Ort.

Zum Jubiläum gratulierten dem Heimatverein Ruckersfeld Anja Weyand, Fachbereichsleiterin Schulen und Soziales der Stadt Hilchenbach, mit ihrer Mitarbeiterin Gudrun Roth ganz herzlich und überreichten dem Heimatvereinsvorsitzenden Friedhelm Stötzel einen Präsentkorb. Auch Klaus Stötzel, 1. stellvertretender Bürgermeister der Stadt Hilchenbach, ließ es sich nicht nehmen die Anwesenden zum Jubiläum zu beglückwünschen.

Insgesamt haben 22 Gruppen (8 weniger als im Jahr 2017), bestehend aus Vereinen, Gemeinschaften, Parteien, Schulen oder Kindertagesstätten und drei Einzelpersonen an der Aktion teilgenommen. Die geringere Teilnahme ist auf Parallelveranstaltungen zurückzuführen oder an fehlenden Kapazitäten, da Großprojekte vorzubereiten waren.

Mitgemacht haben am 23. und 24. März das AWO Familienzentrum Hilchenbach, die AWO Kindertagesstätte Vormwald, die Ev. Kindertagesstätte „Die Arche“ unterstützt durch den 1. stellvertretenden Bürgermeister Klaus Stötzel, die Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach, die Florenburg Grundschule Hilchenbach, das Gymnasium Stift Keppel, die Anglerfreunde Müsen, der CDU Stadtverband und die Junge Union Hilchenbach, die Dorfgemeinschaft Oechelhausen, die Heimatvereine Grund, Helberhausen-Oberndorf und Ruckersfeld, die Jugendfeuerwehren Hilchenbach und Müsen, der Kleintierzuchtverein Helberhausen, die Oberbachgruppe, die Gruppe um Ortsheimatpfleger Dieter Runte aus Hadem, die Treckerfreunde Müsen, der Verband der Reservisten, der Verein für Fischerei und Gewässerschutz Ferndorftal, die Waldgenossenschaft Oberndorf und der Heimatverein Lützel. Nicht zu vergessen sind die „Ganzjahresmüllsammler“ und Containerpaten, die „ihren“ Platz in der Nachbarschaft und rund um die Abfallsammelcontainer über das ganze Jahr hin sauber halten.

Allen beteiligten Gruppen dankten Bürgermeister Holger Menzel und Gudrun Roth, in Form einer Dankeschön-Urkunde ganz herzlich für die Bereitschaft, sich für die Sauberkeit der eigenen Umwelt einzusetzen. Zusätzlich gab es in diesem Jahr wieder Hilchenbach-Gutscheine im Wert von bis zu 30 Euro je nach Gruppengröße. Damit unterstützt der Fachbereich Bauen der Stadt Hilchenbach die Umweltaktion auf finanzielle Art und Weise.

Neben dem Dank an die Aktiven, gilt dieser auch der BRS Entsorgung + Recycling GmbH aus Netphen, die wieder die Abfallcontainer kostengünstig bereitstellte und nicht zuletzt dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der den „Frühjahrsputz“ in Hilchenbach durch die kostenlose Annahme des gesammelten Abfalls auf seiner Deponie unterstützte.

