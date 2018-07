26-jähriger PKW-Fahrer nach Überschlag leicht verletzt

(wS/ots) Hilchenbach 27.07.2018 | Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Hilchenbach-Allenbach ereignete. Dort musste um 19.10 Uhr ein 26-jähriger Citroen-Fahrer auf der Siegener Straße einem vorausfahrenden, bremsenden PKW ausweichen. Dabei geriet der junge Mann mit seinem Fahrzeug in einen Böschungsbereich, fuhr diesen hoch und überschlug sich letztlich mit seinem Kleinwagen, wobei er sich leicht verletzte.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

