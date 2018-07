30-jährige Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

(wS/ots) Erndtebrück 07.07.2018 | Am Samstagnachmittag (07.07.2018) um 15:00 Uhr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Landstraße 553. Eine 30-jährige Frau aus Düsseldorf war in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern von Röspe kommend in Richtung Rheinweserturm unterwegs. Zeitgleich bog eine 26-jährige Frau mit ihrem Auto vom Alleeweg nach links auf die Landstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der 30-jährigen Motorradfahrerin. Die junge Frau stürzte auf die Straße und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die anderen Mitglieder der Motorradgruppe werden derzeit durch Spezialisten betreut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Landstraße 553 ist noch gesperrt.

