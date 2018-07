(wS/mg) Hilchenbach 28.07.2018 | Am Samstagmittag befuhr ein Ford-Fahrer die Littfelderstraße talabwärts in Richtung Müsen. In einer Kurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden zur Einsatzstelle alarmiert.

Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fotos: wirSiegen.de