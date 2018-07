(wS/ots) Bad Berleburg 04.07.2018 | Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Dienstag einen über Nacht im Bahnhof Bad Berleburg stehenden Zug mit Graffiti und richteten dabei einen Sachschaden von geschätzt 6.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Bad Berleburg unter 02751-909-0.

