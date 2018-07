Auto durchbricht Parkhausschranke: Zwei Verletzte

(wS) 03.07.2018 Siegen | Am Dienstagmittag (03.07.2018) um 12:35 Uhr wurde eine Streife der Siegener Polizeiwache zu einem Unfall an der Parkhauausfahrt der Citygalerie gerufen. Dort war ein 82-jähriger Mann mit seinem Mercedes aus der 2. Etage des Parkhauses abwärts Richtung Ausfahrt gefahren. Aus noch unbekannter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto und streifte zunächst die Wand der Parkhausabfahrt. Danach durchbrach der Mercedes an der Ausfahrt die dortige Schranke und prallte frontal gegen eine Mauer. Bei dem Unfall zog sich der 82-jährige Fahrer leichte Verletzung zu, seine 81-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten beide in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Symbolbild