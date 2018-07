Unfall: Wildschweinrotte im Morgengrauen unterwegs

(wS/ots) Netphen-Helgersdorf 03.07.2018 | Am frühen Dienstagmorgen (03.07.2018) um 04:40 Uhr kam es auf der Landstraße 729 zu einem Auffahrunfall mit Verletzten, als eine Wildschweinrotte die Straße überquerte.

Eine Kia-Fahrerin war auf der Landstraße von Salchendorf in Richtung Deuz unterwegs, als unmittelbar vor ihr eine Wildschweinrotte über die Straße lief. Die 61-jährige Fahrerin konnte ihr Auto noch abbremsen, so dass die Tiere unverletzt „flüchten“ konnten. Eine dahinter fahrende 50-jährige Golf-Fahrerin versuchte ebenfalls rechtzeitig anzuhalten, krachte aber in das Heck des Kia. Die beiden Frauen zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten die 61-jährige in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.

