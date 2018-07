(wS/ots) Siegen 17.07.2018 | Unbekannte zerkratzten am vergangenen Wochenende in Siegen-Seelbach auf dem Abstellplatz eines Autohauses an der Freudenberger Straße zwei PKW und richteten dabei einen Sachschaden von rund 4.000 Euro an.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier