Versuch zu Kochen ist fehlgeschlagen: Feuerwehr rückt nach Eichen aus

(wS/red) Kreuztal-Eichen 04.12.2018 | Die Feuerwehr musste am Dienstagvormittag zu einem Einsatz nach Eichen in die Straße ,,Wendenhof“ anrücken. In dem Wohnhaus kam es zunächst aus ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung.

Bei Eintreffen der Wehrfrauen und Wehrmänner wurde schnell deutlich, dass es sich hier um angebranntes Essen handelte. Die Feuerwehr brachte den Topf mit dem angebrannten Essen nach draußen und lüftete das Gebäude. Weiterer Schaden entstand glücklicherweise nicht. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt.

Fotos: L. Schneider / wirSiegen.de

