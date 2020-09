Stadt Kreuztal sagt DANKE!

(wS/red) Kreuztal 18.09.2020 | Stadt Kreuztal sagt allen Wahlhelfer*innen „DANKE“

Bei der Kommunalwahl am Sonntag, den 13. September 2020, waren in Kreuztal 216 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kreuztal im Einsatz. Zusätzlich wurden in Kreuztal auch der Seniorenbeirat sowie der Integrationsbeirat gewählt.

Die Helferinnen und Helfer mussten aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen außerdem in diesem Jahr besondere Herausforderungen meistern: Zusätzlich zu den üblichen Aufgaben wie die Überprüfung der Wahlberechtigungen, die Ausgabe der Stimmzettel, die Freigabe der Wahlurnen, die Zählung der Stimmen und die Feststellung sowie Übermittlung der Wahlergebnisse, mussten sie ein besonderes Augenmerk auf den Infektionsschutz legen: Sie achteten zum Beispiel auf das Einhalten der Abstände, den regelmäßigen Luftaustausch sowie die Hände- und Oberflächendesinfektion.

„Das bedeutete einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Für das Engagement bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, Mit ihrem Einsatz haben sie für einen guten Ablauf der Kommunalwahlen gesorgt“, sagt Personalamtsleiter Frank Bäcker, verantwortlich für die Organisation der Wahlen.

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 52 Prozent. Dabei nutzten von den rund 24.500 Wahlberechtigten 6.452 (rd. 26,3 Prozent) die Möglichkeit der Briefwahl. Deutlich mehr als bei der Kommunalwahl 2014 mit 4.166 Briefwählern.

