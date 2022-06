Walter Schneider: Neuer Kia Vertragspartner in Siegen-Seelbach

(wS/red) Siegen-Seelbach 11.06.2022 | In Siegen-Seelbach gab es am am vergangenem Samstag (11.06.) etwas zu Feiern. Wenn in der Region rund um Siegen der Name Walter Schneider fällt, denken sofort viele an die Marken VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und ŠKODA. So ist das Unternehmen Walter Schneider doch die erste Adresse für Kunden dieser Marken. Seit 2015 gibt es das VW-Autohaus Walter Schneider auch in Siegen-Seelbach. Damals wurde das Unternehmen nach knapp 50 Jahren von der Familie Günther übernommen. Nun gibt es nach sieben Jahren erneut eine große Veränderung in Seelbach.

Das bekannte Autohaus bleibt dem Standort Siegen-Seelbach weiterhin treu, weicht aber in Sachen Fahrzeugmarke etwas von der gewohnten Schiene ab. Das Unternehmen ist ab sofort zusätzlich noch Vertragspartner der Marke Kia. In den frisch sanierten und renovierten Ausstellungsräumen können die Kundinnen und Kunden sich nun die Neu- und Gebrauchtwagen ansehen und sich beraten lassen.

Kia-Partner im Siegerland

Der sehr gut erreichbare Standort in Seelbach ist damit aktuell der einzige Kia-Partner im Siegerland. Neben vielen Neuanschaffungen wie Spezialwerkzeugen, vor allem auch im Bereich Elektromobilität, konnte der neue Kia Standort noch zusätzliche Arbeitsplätze sichern, worauf das Unternehmen sehr stolz ist.

Adresse: Walter Schneider Seelbach GmbH & Co. KG Freudenberger Str. 494 – 57072 Siegen

