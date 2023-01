Fitness, Reha und mehr: Hunderte Besucher sahen sich im ARZ Siegerland um

(wS/arz) Siegen „Tag der offenen Tür“: Interesse am Medical-Fitness-Angebot war groß

Wie werde ich nach einem Unfall wieder fit? Welche Übungen verbessern meine Koordination und Ausdauer? Und was versteckt sich eigentlich hinter Begriffen wie Ergotherapie und Bobath? Solche und viele andere Fragen wurden beim „Tag der offenen Tür“ von den Gesundheitsexperten im Ambulanten Rehazentrum (ARZ) Siegerland beantwortet. Schon am Vormittag, zwei Stunden bevor das offiziellen Programm startete, machten sich erste Interessierte auf an die Hengsbachstraße – und der Besucherstrom riss bis zum Abend nicht ab. Ganz zur Freude von ARZ-Leiter Maik Schöler und seinem Team.

Als Anziehungspunkt erwies sich die 270 Quadratmeter große Trainingshalle – mit freiem Blick in die Natur. Hier fanden die Sport-Interessierten eine Kombination aus klassischen Cardio-Geräten wie Ergometer, Laufband und Crosstrainer und den neuesten Gerätschaften aus dem Bereich der Medical Fitness. Etwa der Milon-Zirkel: Individuell wird der Nutzer hier vermessen und auf seine Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer getestet. Engmaschig überwacht, stellt das Training per Chipkarte, auf dem alle Daten gespeichert sind, sicher, dass auch schnell Erfolge verbucht werden können. Gerne getestet wurde beim Tag der offenen Tür zudem das sogenannte SensoPro-Koordinationsgerät. Zwei elastische Bänder dienen hier als Standfläche. Der Nutzer muss dann sein Bestes geben, um die auf einem Bildschirm angezeigten Übungen zu absolvieren. „Dieses Gerät kommt aus dem Skisport“, informierte Maik Schöler. Auf das perfekte Körpergefühl kommt es ja insbesondere beim Schanzenspringen an.

Die kleinsten Besucher hatten derweil in einem anderen Teil des 1260 Quadratmeter großen Neubaus ihren Spaß. Spezielle Experten kümmern sich im ARZ Siegerland um die Kinder-Physiotherapie. Unter anderem wurde gemeinsam mit den Kollegen aus der ARZ-Ergotherapie ein Bewegungsparcours aufgebaut, auf dem ein Ei balanciert werden musste. Zu absolvieren gab es auch einen Rascheltunnel, die Affenschaukel oder eine Rollbrett-Rennstrecke. Wer alle Disziplinen meisterte, durfte sich über eine kleine Siegerurkunde und ganz viel Lob der Therapeutinnen freuen.

Nach so viel Sport und Information knurrte einigen Gästen natürlich der Magen. Kuchen, Waffel und andere Leckereien boten die ARZ-Mitarbeiter für einen guten Zweck an. Der Erlös wird für die Palliativstation des benachbarten Jung-Stilling-Krankenhauses gespendet.

Offen für alle: Dieses Motto hat sich das Team vom ARZ Siegerland natürlich nicht nur für den „Tag der offenen Tür“ auf die Fahnen geschrieben. Neben der klassischen medizinischen Trainingstherapie – etwa der Rehasport-Verordnung auf Rezept – kann sich jeder Interessierte im ARZ anmelden, genau, wie in jedem anderen Fitnessstudio also. Wer Mitglied ist, hat jedoch einen großen Vorteil: Jeder Trainer ist ein ausgewiesener Gesundheitsexperte. In einem Jahresabo kostet die monatliche Mitgliedschaft 33 Euro. Mehr Infos gibt es unter www.diakonie-reha.de oder unter Telefon 0271/81088.

Groß war der Andrang beim Tag der offenen Tür im ARZ Siegerland.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier