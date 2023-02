Bürgerhaus-Mensa in Aue stößt an ihre Grenzen

(wS(bb) Bad Berleburg 21.02.2023 | Der Dorfverein Aue-Wingeshausen muss sein Angebot der Bürgerhaus-Mensa leider etwas einschränken – und zwar auf die Menschen in Aue, Wingeshausen und Müsse. Das liegt einfach daran, dass das ehrenamtlich arbeitende Team der Mensa an seine Kapazitätsgrenzen stößt, auf der anderen Seite aber die Nachfrage kontinuierlich größer wird.

Zur Erinnerung: Zweimal im Monat bietet der Dorfverein im Auer Bürgerhaus ein gesundes Mittagessen für alle Generationen an. Dabei kommen fast ausschließlich regionale Produkte auf den Tisch. Das Mittagessen im Auer Bürgerhaus ist auch ein Angebot für Menschen, die gerne eine Mahlzeit in Gesellschaft verbringen wollen. „Wir sind in der Lage, 80 Mittagessen zuzubereiten, mehr geht aber beim besten Willen nicht“, sagt Projektleiterin Ute Boshof-Schaumann. Deshalb müsse man leider Anfragen aus dem Umland, die immer zahlreicher würden, ablehnen. Das sei definitiv sehr schade, aber organisatorisch und vom Arbeitsaufwand her nicht anders zu lösen. Sie habe die Hoffnung, dass auch in anderen Ortschaften ähnliche Projekte an den Start gingen – denn der Bedarf sei auf jeden Fall vorhanden.

Die nächste Bürgerhaus-Mensa im Auer Bürgerhaus findet am Mittwoch, 1. März, statt.