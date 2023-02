Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Niederschelden – Wohnung vorübergehend unbewohnbar

(wS/red) Siegen 17.02.2023 | Am frühen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr um 14:54 Uhr in die Straße Am Eichert nach Niederschelden alarmiert. Die erste Einsatzmeldung lautete Zimmerbrand in einem Wohnhaus.

Unverzüglich rückten mehrere Feuerwehrfahrzeuge aus, um den Brandort zu erreichen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Matratze in einem Zimmer im Erdgeschoss des Wohnhauses Feuer gefangen hatte. Es wird vermutet, dass eine Heizdecke das Feuer verursacht hat.

Die Feuerwehrleute trafen schnell ein und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie konnten den Brand innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen und löschen. Trotzdem ist die betroffene Wohnung aufgrund der starken Rauch- und Rußentwicklung derzeit nicht mehr bewohnbar.

Während des Einsatzes wurde eine Person vom Rettungsdienst behandelt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de