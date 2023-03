B62: Vollsperrung der Marburger Straße Richtung Niederlaasphe ab Donnerstag (30.03.)

(wS/bl) Bad Laasphe 29.03.2023 | (straßen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Donnerstag (30.03.) mit dem nächsten Bauabschnitt an der B62 (Marburger Straße) in Bad Laasphe. Für den nächsten Abschnitt mit einer Länge von 460 Metern ist eine Vollsperrung der B62 notwendig. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis ins dritte Quartal 2023. Der Schwerverkehr wird weitläufig über Biedenkopf, Hatzfeld, Schwarzenau, Raumland und Leimstruth umgeleitet.

Der Bereich vom „Puderbacher Kreisel“, dem Knotenpunkt B62/L903/Industriestraße, und die freie Strecke bis Niederlaasphe werden grundhaft erneuert. Aktuell laufen noch Restarbeiten beim ersten Bauabschnitt am Puderbacher Kreisel. Die dritte Bauphase, in der die restlichen 220 Meter der B62 saniert und ein neues Stützbauwerk gebaut wird, folgt allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich in 2026/2027. Der Grund dafür ist die Baustellenkoordination mit einer anderen geplanten Baumaßnahme auf der Umleitungsstrecke in Schwarzenau.