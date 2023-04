98-Jährige feierte 75 Jahre Mitgliedschaft im Sozialverband VdK NRW e.V.

(wS/vdk) Wilnsdorf 25.04.2023 | Vielen Jubilaren wurde für ihre treue Mitgliedschaft von 10 oder 20 Jahren gedankt.

Sie wurden im Zuge der Jahreshauptversammlung 2023 des Sozialverbands VdK – Ortsverband Rudersdorf- Ende März in Gernsdorf persönlich oder bei deren Verhinderung nachfolgend postalisch geehrt.

In diesem Zusammenhang ist ein Jubiläum besonders hervorzuheben.

Der Landesverband würdigte Frau Brunhilde Staffel mit der goldenen Treuemedaille „75 Jahre Mitgliedschaft“ nebst der Urkunde bewiesener außergewöhnlicher Treue und ununterbrochener Solidarität zum Sozialverband VdK NRW e.V. „ein Leben lang“.

Frau Staffel war mit Gründung der damaligen Ortsgruppe Eisern-Rinsdorf-Obersdorf noch für Gründung des Landesverbandes NRW beigetreten. Aufgrund Umzug wurde sie Mitglied im Ortsverband Dielfen und nahm auch an Reisen des Ortsverband Rudersdorf teil. So entschloss sie sich in einem weiteren Schritt Mitglied im Ortsverband Rudersdorf zu werden, in dem sie auch regelmäßig den Seniorentreff besuchte und noch bis vor einigen Jahren aus dem Gedächtnis Gedichte rezitierte. Eingeschränkte Mobilität hinderte Frau Staffel leider an der persönlichen Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2023 in Gernsdorf um den herzlichen Applaus der Anwesenden entgegennehmen zu können.

So suchten Anja Wagner und Martin Schlagner Frau Staffel nun im Nachhinein persönlich auf, um sie entsprechend zu ehren, währenddessen die 98-Jährige wie gewohnt – immer zu Späßen aufgelegt – zufrieden angetroffen werden konnte und sich über die Auszeichnung sehr freute.

In diesem Zusammenhang zeigten sich die beiden Besucher und Repräsentanten des VdK-Kreisvorstands Siegen-Olpe-Wittgenstein und Ortsvorstands Rudersdorf ein wenig verlegen, dass Frau Staffel den aus ihrer Sicht jungen Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement dankte, da deren Lebensalter schon in Richtung „60“ weist.

Der Sozialverband VdK mit den kleinen „d“, hat sich in Deutschland mit seinen 2,2 Millionen Mitgliedern zur stärksten sozialen Interessenvertretung entwickelt. In NRW finden fast 400.000 Mitglieder auf den Verbandsebenen sozialpolitische und sozialrechtliche Unterstützung. Rund 8.000 Ehrenamtliche pflegen in NRW die Gemeinschaft und stärken den Zusammenhalt durch Teilhabe und Inklusion vor Ort. In diesem Zusammenhang vertrauen bereits seit über 75 Jahren unter anderem Rentner, Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten, Sozialversicherte, Pflegebedürftige, Kriegs-, Wehrdienst- und Zivildienstopfer, Hinterbliebene, Empfänger von Arbeitslosengeld II (Bürgergeld) sowie Opfer von Unfällen, Gewalt und Umweltschäden dem Haupt- und Ehrenamt.