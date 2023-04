Acht minderjährige Tatverdächte – Polizei klärt Serie von Graffiti-Delikten in Bad Berleburg

(wS/bb) Bad Berleburg 28.04.2023 | Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat eine Serie von dreizehn Graffitidelikten klären können. Insgesamt acht minderjährige

Tatverdächte konnten ermittelt werden.

Angefangen hatte alles mit einer Anzeige am 01.03.2023. Hier wurde eine Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich eines Schießstandes eines örtlichen Schützenvereins angezeigt. Kurze Zeit später erhielt die Polizei Hinweise auf weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Berleburger Bereich. Unter anderem wurden mehrere Sachbeschädigungen dieser Art bei mehreren Schulgebäuden, einem Einkaufsmarkt, einem Bekleidungshaus, mehreren Spielplätzen sowie einem Brückenbauwerk bekannt.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Den Tätern auf die Spur kam man über die „Unterschriften“ der Graffitis, die persönlichen (englisch) „Tags“ der „Künstler“. Zunächst konnte einer dieser Tags einem konkreten Tatverdächtigen zugeordnet werden. In der Folge gelang es über umfangreiche Ermittlungen die übrigen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Insgesamt acht minderjährige Jungen sind nach bisherigen Erkenntnissen in unterschiedlicher Zusammensetzung für die Taten verantwortlich. Der insgesamt

entstandene Schaden dürfte nach vorsichtigen Schätzungen in den fünfstelligen Bereich gehen. Fast alle Taten wurden bislang auch von den Betroffenen eingeräumt. Zum Teil haben die Jungen ihre „Kunstwerke“ auch schon wieder eigenhändig entfernt. In einigen anderen Fällen wird noch eine professionelle Reinigung erfolgen müssen.

Laut den Ermittlern haben die polizeilichen Maßnahmen bei den Minderjährigen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. So hofft man, dass die illegalen künstlerischen Karrieren frühzeitigt ihr Ende gefunden haben.