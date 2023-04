Dirlenbacher Straße: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall und überschlägt sich

(wS/red) Freudenberg – Dirlenbach 06.04.2023 | Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Dirlenbacher Straße von Niederndorf in Richtung Dirlenbach. Ein 26-jähriger Fahrer eines Golf verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er ungebremst in eine Hecke, die mit massiven Steinen gesichert war.

Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der 26-jährige Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wrack befreien. Es ist anzunehmen, dass der Grund für die fehlende Anpassung der Geschwindigkeit der Alkoholkonsum des Fahrers war. Ein erster Alkoholtest vor Ort verlief positiv.

