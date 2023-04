Wilnsdorfer Gymnasium bereitet sich auf die Lego-Liga vor

(wS/wi) Wilnsdorf 16.04.2023 | Das Liga-Fieber ist in der Wieland-Gemeinde ausgebrochen. Nicht die Fußballbundesliga ist damit gemeint, sondern die First Lego League, ein weltweites Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Das Programm kombiniert den Bau von Lego-Robotern mit einem interdisziplinären Lernansatz, der Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik sowie Teamwork, Forschung und Problemlösung umfasst. Und seit Kurzem ist die Beschäftigung mit der Lego-Liga auch am Gymnasium Wilnsdorf ein Thema geworden für Schülerinnen und Schüler und natürlich für die Lehrer. „Wir wollen unsere Schüler motivieren, ihre Kreativität auch auf MINT-Themen zu erweitern und zu vertiefen“, erklärt Informatiklehrer Guido Runnebaum. Möglich macht den Einstieg in die First Lego League das Siegener IT-Unternehmen DATASEC, das sich bewusst für das Wilnsdorfer Gymnasium entschieden hat und nun die Ligamannschaft auf- und ausbaut. Ein ähnliches Projekt betreibt DATASEC bereits am Evangelischen Gymnasium in Siegen. Den Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern zu erleichtern und die Schüler spielerisch an Wissenschaft und Technik heranzuführen ist dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit. DATASEC stellt der neugeschaffenen Projekt-AG am Wilnsdorfer Gymnasium die notwendige Ausstattung zur Verfügung. Dazu gehören Laptops, mehrere Lego Spike Roboter sowie ein offiziell bemaßter FLL Challenge Tisch, damit auch im Schulgebäude mit besten Bedingungen trainiert und programmiert werden kann.

Wilnsdorf erstmals bei der Liga dabei