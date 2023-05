B508: Vollsperrung in Kreuztal-Kredenbach am ersten Juni-Wochenende

(wS/red) Kreuztal 26.05.2023 | Im Jahr 2022 hat die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen den Ausbau eines Abschnittes der B508 in Kreuztal-Kredenbach fertiggestellt. Aufgrund eines technischen Defektes sind dabei auf einer Seite Unebenheiten in der Fahrbahn entstanden. Diese Unebenheiten sollen nun durch eine nochmalige Deckschichterneuerung auf der Seite in Fahrtrichtung Kreuztal behoben werden. Dafür ist eine Vollsperrung der B508 im Bereich zwischen den Einmündungsbereichen „Kellershain“ und „In der Aspe“ von Freitag (02.06.) um 17 Uhr bis Sonntag (04.06.) notwendig. Eine Umleitung über Unglinghausen, Eckmannshausen und Allenbach wird ausgeschildert.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier