Hintergründe zum Feuer in Siegen: 58-Jähriger kommt nach Brandstiftung in forensische Unterbringung

(wS/ots) Siegen 28.09.2023 | Gestern berichtete die Siegener Polizei über einen Kellerbrand, bei dem ein 58-jähriger Obdachloser vorläufig festgenommen wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen gab der 58-Jährige an, dass er vorübergehend in den Kellerräumen Unterschlupf gesucht habe. Jemand habe dann die Verbindungstür zu dem Kellerbereich in der Unwissenheit abgeschlossen, dass sich im Keller eine Person aufhielt. Um wieder ins Freie zu gelangen, habe der 58-Jährige dann Müll vor der Kellertür aufgestapelt und diesen angezündet, um sich die Tür „aufzubrennen“. Dabei kam es zu dem Brandgeschehen. Die Kriminalpolizei wird voraussichtlich morgen (29. September) nochmals mit einem Brandsachverständigen den Brandort in Augenschein nehmen.

Der Brandleger wurde am gestrigen Tag von einem Gutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft Siegen mit dem Ergebnis begutachtet, dass der Mann in eine forensische Unterbringung überführt werden sollte. Diesem Antrag folgte das Gericht wenig später. Der 58-Jährige befindet sich jetzt in einer geschlossenen Einrichtung.