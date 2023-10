Unfall in Geisweid: Transporter rammt geparkten Mercedes und kippt auf die Seite

(wS/red) Siegen 31.10.2023 | Heute morgen gegen kurz vor 9 Uhr ereignete sich in Geisweid ein Verkehrsunfall, bei dem ein Peugeot Transporter und ein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes involviert waren.

Der Fahrer des Peugeot Transporters fuhr auf der Gerberstraße in Richtung Reckhammerstraße, als er mit der Beifahrerseite vorne gegen einen am Straßenrand abgestellten Mercedes prallte. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Transporter auf die Seite kippte und vor der Bushaltestelle „Geisweid Reckhammerstr.“ auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Der Fahrer des Transporters zog sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde alarmiert und versorgte den Verletzten vor Ort.

Zusätzlich zur Polizei und dem Rettungsdienst wurde der Löschzug Geisweid der Feuerwehr alarmiert, da der umgekippte Transporter im weiteren Verlauf Betriebsmittel verlor. Die Feuerwehr Geisweid führte die notwendigen Maßnahmen durch, um die Betriebsmittel zu beseitigen.

