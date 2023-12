Trostweihnacht – ein Angebot für trauernde Menschen

(wS/car) Siegen 19.12.2023 | Am 26.12.2023, findet um 14 Uhr, ein Trost- Weihnachtsgottesdienst für und mit trauernden Menschen, in der Kirche Heilig Kreuz (Kolumbariumskirche) am Stockweg, in 57076 Siegen-Weidenau, statt.

Im Anschluss daran bietet die Ambulante ökumenische Hospizhilfe ein (Trauer-) Trostcafé, im Gemeindehaus, Im Kalten Born1 (direkt hinter der Kolumbariumskirche), an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!