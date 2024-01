Burbacher Rathaus kehrt zu gewohnten Öffnungszeiten zurück – Bürgerbüro (fast) wieder voll einsatzfähig

(wS/bu) Burbach 20.01.2024 | Das Bürgerbüro im Burbacher Rathaus, Eicher Weg 13 in 57299 Burbach, kann nach dem Hackerangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister, die Südwestfalen-IT (SIT), grundsätzlich wieder alle Services nahezu vollumfänglich anbieten. Diese beinhalten vor allem auch wesentliche Dienstleistungen wie die An- und Ummeldung sowie das Passwesen; d.h. ab sofort können wieder Personal- und Reisepässe im Bürgerbüro neu beantragt werden.

Da das EC-Bezahlsystem noch nicht wieder aktiviert werden konnte, ist im Bürgerbüro (und auch bei der Gemeindekasse) bis auf Weiteres nur Barzahlung möglich.

Auch der Ticketverkauf für Veranstaltungen im Heimhof-Theater bleibt im Bürgerbüro vorerst ausgesetzt, Karten können aber bei der Touristinformation in der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, erworben werden.

Das Melderegister konnte zum Stand vom 30.10.2023 wiederhergestellt werden. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, Änderungen (An- oder Ummeldungen) nach diesem Datum schnellstmöglich im Bürgerbüro anzuzeigen und eintragen zu lassen. Im Standesamt, das inzwischen nahezu alle Leistungen anbieten kann, ist auch die Beurkundung der Geburten und Sterbefälle wieder möglich, allerdings nicht immer tagesaktuell.

Nach über zweimonatiger „Zwangspause“, in denen keinerlei Fachverfahren möglich waren, rechnet das Rathaus damit, dass viele Burbacherinnen und Burbacher das Bürgerbüro mit ihren Anliegen und Angelegenheiten in den kommenden Wochen aufsuchen werden.

Die Verwaltung bittet um Verständnis, wenn es dadurch zu ungewohnten Wartezeiten kommen kann, und empfiehlt, diese beim Besuch mit einzukalkulieren.

Nach dem Hackerangriff hatte das Rathaus seine Öffnungszeiten und Erreichbarkeit reduzieren müssen. Mit der weitgehenden Normalisierung der Dienstleistungen im Bürgerbüro ist die Gemeinde Burbach zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zurückgekehrt.

Diese sind:

Bürgerbüro:

Montag und Dienstag von 7.30 bis 12.30 Uhr und

von 13.30 bis 16.00 Uhr,

Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 12.00 Uhr sowie

Donnerstag von 7.30 bis 12.30 und

von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Allgemein:

Montag und Dienstag von 8.30 bis 12.00 Uhr und

von 14.00 bis 16.00 Uhr,

Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr sowie

Donnerstag von 8.30 bis 12.00 und

von 14.00 bis 17.30 Uhr.

„Wir sind froh, den Burbacherinnen und Burbachern durch das Bürgerbüro wieder zahlreiche, entscheidende Dienstleistungen anbieten zu können, die sie in den vergangenen zweieinhalb Monaten nicht in Anspruch nehmen konnten. Der Hackerangriff hat somit vor allem auch den Bürgerinnen und Bürgern geschadet“, weiß Bürgermeister Christoph Ewers um die Belastung und die herausfordernde Situation für die Bürgerschaft in den zurückliegenden Wochen.

Aber auch intern hat die Cyberattacke viel abverlangt – und wird es weiterhintun. „Wir sind in großen Teilen der Verwaltung noch weit von der Rückkehr zur Normalität entfernt.

Viele Fachverfahren stehen immer noch nicht zur Verfügung, noch haben wir kaum Zugriff auf unsere Datensätze. Die Folgen und der Schaden sind immens und werden uns noch lange begleiten und auch einschränken. Umso dankbarer bin ich, dass ich in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürger ein hohes Verständnis dafür erfahren habe, dass aktuell nicht alles so läuft wie gewohnt. Und ebenso dankbar bin ich, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch diese neue Krise klaglos angenommen haben und durch viel Kreativität, Pragmatismus und insbesondere durch persönliches Engagement dazu beigetragen haben, dass die Gemeinde Burbach zwar eingeschränkt aber nahezu durchgängig erreichbar war und verschiedene Services trotzdem anbieten konnte.“

Ein Stück zurück zur Normalität: Bürgerbüro und Standesamt können wieder nahezu alle gewohnten Services anbieten. Ab

sofort gelten auch wieder die üblichen Öffnungszeiten. Foto: Gemeinde Burbach