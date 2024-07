Garagenbrand in Niederschelden wird durch Feuerwehr gelöscht

(wS/ots) Siegen – Niederschelden 28.07.2024 | Am Sonntagmorgen, 28.07.2024 gegen 02:30 Uhr, kommt es in der Straße Am Rothenberg in Niederschelden zu einem Garagenbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden kann. Bei dem Brand wird niemand verletzt. Es befand sich auch kein Fahrzeug in der Garage. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 EUR beziffert. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

