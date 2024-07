Jeder Dritte in HTS-Baustelle zu schnell – es hagelte Fahrverbote

(wS/ots) Kreuztal 29.07.2024 | Am vergangenen Mittwoch (24. Juli) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in der HTS-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Buschhütten und Kreuztal Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr passierten gut 2.500 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei fuhren 855 schneller als die erlaubten 60 km/h. „Tagesschnellster“ war ein VW Golf aus Siegener Kennzeichen. Er wurde mit 122 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranzwerte war er letztlich 58 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Der Bußgeldkatalog sieht dafür als Regelsatz ein Bußgeld von 480 Euro , zwei Punkte sowie einen Monat Fahrverbot vor. Mit dem Fahrverbot blieb der Golf-Fahrer nicht allein.

Insgesamt gab es 21 Fahrverbote an diesem Tag.

Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, dass Geschwindigkeit nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für schwerwiegende Verkehrsunfälle ist. Gerade in Baustellenbereichen kann es schnell zu Gefahrensituationen aufgrund der oftmals deutlich schmaleren Fahrbahn kommen. Der Baustellenverkehr und die Baustellenarbeiter sind auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung angewiesen, um möglichst sicher arbeiten zu können.

Foto: Archiv wirSiegen.de

