50 Jahre Reservistenkameradschaft Wilnsdorf – Das muss gefeiert werden!

(wS/red) Wilsndorf 22.03.2025 | Ein halbes Jahrhundert gelebte Kameradschaft, Engagement und Tradition: Die Reservistenkameradschaft Wilnsdorf feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen – und lädt am Samstag, den 29. März 2025, zu einem großen Jubiläumsfest in und rund um die Mehrzweckhalle Wilnsdorf-Niederdielfen ein.

Das bunte Programm beginnt um 11:00 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen, begleitet von einer herzhaften Erbsensuppe, serviert von der Freiwilligen Feuerwehr Wilden.

Am Nachmittag erwartet die Besucher ein vielfältiges Familienprogramm. Die sogenannte „Blaulichtmeile“ bietet spannende Einblicke in die Welt von Einsatz- und Militärfahrzeugen. Auch ein Infostand der Bundeswehr, ein Einblick ins „Leben im Felde“ sowie Angebote für Kinder wie Kinderschminken und -belustigung sorgen für Unterhaltung bei Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben Crepes und Waffeln gibt es ab 16:00 Uhr Leckereien vom Grill.

Ein feierlicher Festkommers ist für 15:00 Uhr angesetzt, bevor es am Abend musikalisch wird: Ab 18:00 Uhr startet der Einlass zur musikalischen Zeitreise mit Tom Schirmer und Lukas Federhen, die die Besucher mit den besten Hits der letzten 50 Jahre in Stimmung bringen werden.

Der Eintritt ist frei. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister H. Gieseler.

Die Reservistenkameradschaft Wilnsdorf freut sich auf zahlreiche Gäste aus der Region und lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, diesen besonderen Anlass gebührend mitzufeiern.